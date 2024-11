La consueta processione del venerdì santo si terrà nel pomeriggio di dopodomani. Il comandante della polizia locale ha diramato l’ordinanza

Il comandante della polizia locale, Giuseppe Antonio Salerno, ha diramato l’ordinanza che disciplina il traffico e la sosta dei veicoli nel centro storico in occasione della “Naca”, la consueta processione del venerdì santo che si terrà nel pomeriggio di dopodomani, venerdì 14 marzo.

Dalle ore 13 e fino al termine della processione è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Garibaldi, corso Mazzini (da piazza Le Pera fino al Cavatore), piazza Matteotti, via Poerio, piazza Di Tocco, via Raffaelli, via Sensales, via Montecorvino, piazza Unità d’Italia, via Jannoni, piazza Fiorentino, scesa Eroi 1799, vico I piazza Roma, piazza Le Pera. Nelle stesse strade, a partire dalle 14:30, è istituito il divieto di transito.

Dalle 17 e fino al termine della processione è istituito il divieto di transito, esclusi i residenti, in via Nuova Bellavista e via Porta di Mare. I veicoli provenienti da via Carlo V dovranno proseguire obbligatoriamente su via Marincola Pistoia.

l.c.