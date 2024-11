«Proporrò al Consiglio comunale il conferimento della cittadinanza onoraria di Catanzaro al procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, per i meriti acquisiti nella lotta alla criminalità organizzata e come dimostrazione concreta e tangibile di solidarietà per le inaccettabili minacce ricevute dal magistrato».

Lo ha detto il sindaco del capoluogo calabrese, Nicola Fiorita, nel corso della riunione del Consiglio comunale in cui ha illustrato le linee programmatiche di mandato 2022-2027. Fiorita, nel fare riferimento alla sua proposta, ha parlato di «atto fortemente simbolico» nell'ambito dell'impegno dell'Ente «per l'affermazione della legalità e contro qualsiasi forma di ingerenza mafiosa».