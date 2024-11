31 miliardi e 800 mila euro il valore complessivo delle lite instaurate nel 2016. Le province dove si concentra il maggior numero di controversie Cosenza e Reggio. Evidenziata la carenza di personale giudiziario e amministrativo

Il valore complessivo delle liti instaurate nel 2016 è di 31 miliardi e 800 mila euro. Il dato risulta in lieve diminuzione rispetto l'annualità precedente "ma comunque indicativo dell'elevatissimo ricorso del contribuente italiano al giudice tributario".



Lo ha riferito nella sua relazione il presidente della Commissione tributaria della Regione Calabria, Mario Spagnuolo, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario avvenuta nella Corte d'Appello di Catanzaro. "In questo contesto - ha aggiunto - all'evidenziare la necessità di modulare al meglio il ricorso alle forme di definizione delle liti, alternative a quella giurisdizionale, si è pure suggerito la cosiddetta rottamazione delle liti pendenti, provvedimento che si correla a quello della rottamazione dei ruoli correggendone talune illogicità".



Secondo il resoconto fornito le province dove si concentra il maggior numero di controversie è Cosenza e Reggio Calabria mentre è significativo l'aumento delle sopravvenienze davanti al giudice d'Appello. Risulta che la giustizia tributaria calabrese ha deciso nel suo complesso un numero di ricorsi superiore ai ventiduemila l'anno.



A fronte di una grande mole di controversie è significativa però la carenza di personale, giudiziario e amministrativo e della dotazione strumentale deficitaria. "Mi preme fra tutti evidenziare - ha continuato Spagnuolo - il lavoro delle Commissioni Tributarie provinciali di Cosenza e di Catanzaro che hanno ridotto le pendenze e di quello della Commissione Tributaria Regionale che, ha pur in situazione di gravissima carenza dell'organico, aumentato nel 2016 il numero di controversie decise del 40% rispetto all'anno precedente".

In particolare, la Commissione Tributaria Regionale si caratterizza per l'assenza di tre presidenti di sezione su otto, sei vicepresidenti di sezione su otto, sedici giudici su 32. "Le prossime cessazioni - ha chiarito ancora - per raggiungimento del limite d'età o trasferimento ad altra Commissione aggraveranno le carenza di organico".

Luana Costa