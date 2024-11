Un movimento franoso che ha interessato la galleria di Gimigliano ha imposto la soppressione delle corse. Istituito servizio sostitutivo automobilistico per i pellegrini

Il servizio ferroviario per i pellegrini che ogni anno si recano in visita alla basilica della Madonna di Porto, santuario situato in provincia di Catanzaro, quest’anno non sarà effettuato a causa dei movimenti franosi che hanno interessato il territorio di Gimigliano e che hanno imposto alla società che gestisce il trasporto, Ferrovie della Calabria, di interrompere il servizio ferroviario nella galleria di Gimigliano con le ovvie ripercussioni negative sulla circolazione sulla tratta Catanzaro città-Soveria Mannelli.

“Tale situazione – si legge in una nota di Ferrovie della Calabria - ci impedisce, anche di poter effettuare degli adeguati servizi sostitutivi con trasbordo da Gimigliano a Madonna di Porto in considerazione del notevolissimo numero di pellegrini che – quasi negli stessi orari – si spostano verso la basilica di Madonna di Porto e quindi con operazioni d trasbordo da effettuare in condizioni di assoluta mancanza di sicurezza.

La situazione viaria infatti è altrettanto compromessa con notevoli limitazioni sul traffico veicolare. Comunichiamo con l’occasione che sono ormai in arrivo i materiali necessari per effettuare i lavori che risolveranno le problematiche del rivestimento della galleria di Gimigliano e che contiamo di completare nel giro di circa due mesi dall’inizio delle operazioni. Tale intervento consentirà di riprendere il servizio sull’intera tratta Catanzaro città - Soveria Mannelli in completa sicurezza. Sarà comunque assicurato un minimo di servizio sostitutivo con autobus da Catanzaro e Soveria per Madonna di Porto i cui orari sono qui consultabili”.

l.c.