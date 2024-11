Questa mattina il Consiglio d'amministrazione si è riunito con quest’unico punto all’ordine del giorno. Gli atti sono stati trasmessi alla Provincia

È arrivato proprio questa mattina il via libera dal Consiglio d'amministrazione del convitto Galluppi all'istituzione del liceo europeo. L'organismo si è, infatti, riunito in mattinata con quest'unico punto all'ordine del giorno. I componenti del Cda hanno recepito la proposta proveniente dal Consiglio d'Istituto e hanno confermato con propria determinazione la volontà di istituire il liceo europeo nel convitto.

Gli atti sono stati così trasmessi alla Provincia che adesso sarà chiamata ad assumere una decisione in merito. Resta però una grossa incognita sulle modalità con cui si dovrà procedere e su cui vi sono pareri discordanti. Per incardinare una sezione sperimentale nello storico edificio situato su corso Mazzini il convitto dovrebbe annettere il liceo classico “Pasquale Galluppi” o il liceo scientifico “Luigi Siciliani”, ragion per cui per procedere all'operazione sarebbe necessario il parere positivo e la disponibilità all’accorpamento di uno dei due istituti.

Luana Costa