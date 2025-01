Dopo l’opera di riqualificazione l’immobile verrà trasformato in un luogo dedicato a cultura, studio, lavoro e creatività, soprattutto per i giovani. La Regione ha approvato la concessione dei locali in comodato d’uso

«Palazzo Fazzari ritorna nella disponibilità del Comune di Catanzaro. Grazie all’accordo che verrà sottoscritto con la Regione Calabria, l’edificio storico sarà presto trasformato in un luogo dedicato a cultura, studio, lavoro e creatività, soprattutto per i giovani della nostra città». Lo si legge in una nota divulgata dal sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

«La giunta regionale ha infatti approvato la concessione in comodato d’uso gratuito per i prossimi dieci anni, permettendo all’amministrazione di destinare lo spazio a laboratori aperti, co-working ed espressione artistica. Il provvedimento recepisce la richiesta, inviata dall’Amministrazione comunale, volta all’utilizzo di Palazzo Fazzari come sede di laboratori aperti, finalizzati allo studio e all’espressione artistica. Nello specifico, è prevista l’installazione di un montascale cingolato per garantire l’accessibilità a tutti, la gestione attenta e cura dell’edificio e la promozione di eventi e attività che faranno rivivere questo simbolo del nostro patrimonio. Palazzo Fazzari non è solo un edificio – ha concluso il primo cittadino - ma un pezzo dell’identità di Catanzaro che oggi possiamo restituire alla città, dando vita a nuovi spazi di socialità e crescita».