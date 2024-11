Il blocco del servizio è legato alla manutenzione delle cabine elettriche che alimentano l’impianto di potabilizzazione di Santa Domenica

Martedì prossimo 30 maggio, a partire dalle ore 9 e fino alle ore 16,30, mancherà l’acqua su quasi tutto il territorio della città. Lo ha comunicato la Sorical, società che gestisce gli impianti della Regione, all’ufficio acquedotti di palazzo de Nobili spiegando che il blocco del servizio è legato alla manutenzione delle cabine elettriche che alimentano l’impianto di potabilizzazione di Santa Domenica.

Per cercare di limitare i disagi ai cittadini, l’ufficio acquedotti comunale, proverà ad ottimizzare i volumi idrici già disponibili prestando la massima attenzione nelle operazioni di accumulo che precedono l’interruzione. In particolare, a risentire del problema, saranno le utenze residenti nelle zone di: Siano, Cava, Santo Ianni, Bellino, Barone, Casciolino, Gagliano, Materdomini, Fondachello, viale De Filippis, rione Stadio, San Leonardo, Catanzaro Sala, compreso via dei Conti Falluc oltre all’intera cintura del centro storico.

l.c.