Il telecronista della Fox ha abbassato il microfono per far ascoltare il coro intonato da tutto lo stadio a pochi minuti dalla fine anche se i giallorossi erano sotto di cinque gol

«Il Parma sta vincendo cinque a zero ma sentiamo lo stadio Nicola Ceravolo cantare». Il telecronista dell’emittente Usa Fox-Sport abbassa il microfono per far sentire il coro che i tifosi nello stadio del capoluogo di regione, anche se sotto di ben 5 gol, continuano a intonare a pochi minuti dal triplice fischio finale: "È... la mia vita è, sempre accanto a te, ovunque andrai io non ti lascerò mai”. La performance del Catanzaro contro i biancocrociati è da dimenticare, ma con certezza lo spettacolo proposto dagli UC (Ultras Catanzaro) in curva e dalle persone che hanno occupato gli altri settori rimarrà impresso nella mente di molti.

Oltre al telecronista statunitense anche Davide Barone di Sky fa la stessa cosa rientrando poi in diretta e commentando: «Un eco di affetto totale dei catanzaresi nei confronti della loro squadra».

L’allenatore del Parma Fabio Pecchia, nella conferenza stampa post partita, ha voluto esaltare il gesto dei supporters giallorossi, che hanno anche applaudito gli ospiti: «Voglio fare i complimenti al pubblico di Catanzaro. Non mi era mai capitato che, dopo un risultato così ampio, di sentire applaudire la squadra avversaria. È segno di grande sportività e rispetto, per questo credo che un gesto del genere vada sottolineato per il grande valore che ha».