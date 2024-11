Chiuso il serbatoio di località Barone in quanto gli addetti comunali hanno rilevato che era completamente vuoto

Dalle ore 15,30 di oggi, lunedì 20 marzo, è stato chiuso il serbatoio di località Barone in quanto gli addetti comunali hanno rilevato che era completamente vuoto. A risentire del problema sono le utenze di via Alto Adige e via Curtatone. Lo ha reso noto l’ufficio acquedotti di palazzo de Nobili, spiegando che la chiusura si è resa necessaria per consentire il riempimento delle vasche. Operazione che alla riapertura permetterà di poter garantire il servizio anche nelle zone più alte della località. Dall’ufficio acquedotti assicurano che l’erogazione dovrebbe ritornare alla normalità intorno alle ore 20.

l.c.