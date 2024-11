Il progetto è stato redatto dall’ufficio tecnico della Polizia. L’installazione del sistema di videosorveglianza servirà da supporto alle forze dell’ordine

“La prossima installazione e attivazione di due nuovi impianti di videosorveglianza, composti da 150 fra telecamere e lettori di targhe, è sicuramente una bella notizia per il capoluogo e per le esigenze di legalità e sicurezza dei cittadini catanzaresi. Si sta per realizzare quello che ho sempre sognato e per cui mi sono battuto dall’inizio della legislatura: avere una città più sicura”.

Lo ha affermato il sindaco Sergio Abramo commentando la presentazione del progetto redatto dall’ufficio tecnico della Polizia di Stato, avvenuta durante il convegno sul Pon Legalità 2014-2020 che si è tenuto stamattina, in Prefettura, alla presenza, fra gli altri, del vice capo della Polizia, Matteo Piantedosi, e del prefetto Luisa Latella.

“I due nuovi sistemi fanno parte di un progetto sperimentale che parte proprio da Catanzaro e rendono il capoluogo una città pilota, vero e proprio punto di riferimento in materia di pubblica sicurezza per la provincia e la regione. E soprattutto rappresentano un’integrazione essenziale di quanto già realizzato in questi anni, grazie alla collaborazione fra Prefettura, Ufficio tecnico della Polizia di Stato, Questura e Comune di Catanzaro, nel centro storico e in alcuni dei quartieri periferici della città”, ha aggiunto Abramo.

l.c.