Il completamento del porto turistico di Catanzaro è finito dinnanzi al Consiglio di Stato. Maria Serena Teti, dopo essersi vista rigettare dal Tribunale amministrativo regionale l'impugnativa di una delibera di Giunta, ha proposto ricorso ai giudici di Palazzo Spada per ottenere la riforma della sentenza di primo grado.

Al centro del contenzioso una porzione di terreno posto in prossimità del porto di Casciolino ed espropriato per poter completare l'opera. Maria Serena Teti, già nel 2014, aveva chiesto l'annullamento della delibera di Giunta che per ragioni di pubblica utilità e a seguito di una perizia di variante sull'opera prescriveva l'occupazione del terreno.

Luana Costa