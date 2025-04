Si è svolta a Reggio l'assemblea dell'Avis Calabria. Volontarie e volontari di tutta la regione a confronto per assicurare il dono prezioso del sangue

In riva allo Stretto la 55^ assemblea regionale dell’Avis Calabria, un’assise, quest’anno anche elettiva, svoltasi all'hotel Excelsior di Reggio, in cui si è rinnovato l’impegno di volontari e volontarie che con il loro gesto di donare sangue e plasma contribuiscono all’efficienza del servizio sanitario pubblico.

Tracciate, partendo da Reggio, “Le nuove vie del dono” dell’Avis regionale OdV Calabria che corrono su due direttrici principali, che sono anche le due le principali sfide associative rilanciate in occasione dell’assemblea: quella demografica, da affrontare con il coinvolgimento dei giovani per consentire all’associazione di mantenere e magari accrescere l’attività di raccolta, e quella dell’autosufficienza di plasma, mantenendo quella raggiunta di sangue.

Al tavolo di presidenza con il vicepresidente vicario Avis nazionale Fausto Aguzzoni e il presidente Avis OdV Calabria Franco Rizzuti, il tesoriere nazionale, il reggino Mimmo Nisticò, il tesoriere regionale Francesco Simonetti e la segretaria regionale Katiusha Mastroianni.

I dati per provincia

Il totale complessivo segna 63.968 sacche raccolte dall'Avis in Calabria, di cui 60.681 di sangue e 3.287 di plasma. Ecco i dati disaggregati per Avis Provinciali. Catanzaro: 20.739 sacche di sangue e 1.107 sacche di plasma per un totale di 21.846 sacche raccolte. Prima provincia in regione per raccolta sangue.

Reggio Calabria: 14.510 sacche di sangue 1.369 sacche di plasma per un totale di 15.879 sacche raccolte. Prima provincia in regione per raccolta plasma.

Cosenza: 14.335 sacche di sangue 490 sacche di plasma per un totale di 14.825 sacche raccolte.

Crotone: 7.427 sacche di sangue 321 sacche di plasma per un totale di 7748 sacche raccolte.

Vibo Valentia: 3.670 sacche di sangue e nessuna di plasma.

