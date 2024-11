Nell’area limitrofa al quartiere marinaro è prevista la realizzazione di un nuovo insediamento urbano da utilizzare al 50% con destinazione residenziale e per il 50% commerciale e direzionale

È pronto per l’approvazione del Consiglio comunale un piano di lottizzazione in località Tiriolello nel quartiere marinaro. Nell’ultimo scorcio di legislatura a Catanzaro gli uffici tecnici si stanno dando da fare per istruire numerosi provvedimenti di natura urbanistica benché l’aula rossa, ormai a poco più di un mese dalle elezioni comunali, possa riunirsi solo per approvare atti urgenti e indifferibili e non di programmazione. La prossima seduta convocata per venerdì 5 maggio alle ore 9 e in seconda chiamata lunedì 8, fornirà parecchi argomenti di discussione a partire dal piano di lottizzazione a cui si intende dare il via nel quartiere marinaro.

La proposta prevede un nuovo insediamento urbano in località Tiriolello nell’area limitrofa al quartiere Aranceto in una superficie di circa 87mila metri quadrati. L’area è classificata nel piano regolatore come zona residenziale di espansione, residenza, servizi, attrezzature ed attività complementari e il volume concesso per finalità edilizie è pari a 45mila metri cubi. L’area sarà utilizzata al 50% con destinazione d’uso residenziale e la restante quota con destinazioni urbanistiche variabili dal commerciale al direzionale. È inoltre prevista la realizzazione di un nuovo asse viario che taglia in due l’area interessata e che si innesta con la strada comunale denominata via Izzi De Falenta. La nuova arteria permetterà la deviazione del flusso di traffico generato dalla strada che collega il quartiere marinaro con l’Aranceto.

Luana Costa