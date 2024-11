Il passaggio in città è previsto tra le 10:40 e le 11:20 lungo la direttrice mare-monti

Vigilia di grande spettacolo, a Catanzaro e ancora una volta con gli occhi rivolti al cielo. Domani 31 luglio, infatti, sono attese le Frecce Tricolore, che sorvoleranno il Capoluogo nell’ambito del tour con cui la pattuglia acrobatica sta celebrando i 100 anni dalla fondazione dell’Aeronautica Militare. Un lungo calendario di manifestazioni aeree in corso in Italia, promosso con la volontà di ringraziare tutti i cittadini che hanno servito e supportato la Forza Armata in questo importante arco di storia.

Il passaggio sulla città è previsto tra le 10:40 e le 11:20 lungo la direttrice mare-monti. Dunque una copertura globale del territorio, che fa di Terrazza Saliceti sul lungomare Pugliese e di Piazza Matteotti in centro due tra i migliori punti di osservazione.

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini che volessero farlo a scattare delle foto e a postarle taggando i profili Facebook e Instagram del Comune di Catanzaro. Saranno poi gli stessi profili dell’Ente a ripubblicarle sulle pagine istituzionali.