Il disservizio è causato da alcuni interventi avviati in zona dai tecnici dell’Enel

A causa di lavori che l’Enel sta effettuando in località Petrosa a Catanzaro, da questa mattina, è stata sospesa nella zona la fornitura dell’energia elettrica. Lo ha reso noto il settore Gestione del territorio di palazzo De Nobili, in risposta alle varie segnalazioni giunte da parte dei cittadini residenti. Il servizio sarà ripreso non appena gli addetti dell’Enel avranno concluso gli interventi.

l.c.