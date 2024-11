Scuole chiuse oggi nel centro di Catanzaro a causa di una rottura verificatasi su un tratto della condotta Santa Domenica, gestita da Sorical, che ha provocato l'interruzione del servizio idrico in gran parte della città.

Disagi per i cittadini iniziati nella giornata di ieri, mentre il consigliere comunale Antonio Barberio propone all’amministrazione di chiedere un risarcimento a Sorical.

Catanzaro senz’acqua, l’elenco delle scuole chiuse

«Il guasto è stato riscontrato in un punto impervio e di difficile risoluzione - è detto in una nota del Comune di Catanzaro, per cui si rende necessario un lavoro suppletivo dei tecnici Sorical per poter superare la criticità». Il disservizio ha reso necessaria la chiusura degli istituti, la maggior parte di quelli esistenti in città, che insistono nelle aree interessate dal disservizio. Le scuole comunali interessate dallo stop alle lezioni sono gli istituti comprensivi "Mater Domini Nord-Est Manzoni"; "Patari-Rodari-Pascoli-Aldisio"; "Sala S. Maria Don Milani - Preti" ad eccezione dei plessi Via Molise, Croci, Via Emilia; Polo Didattico "Convitto Nazionale P. Galluppi"; Scuola Infanzia "G. Pepe" e il Cpi. Gli istituti provinciali sono: Convitto Nazionale "P. Galluppi" - Sede Liceo Classico; Iis "Siciliani - De Nobili"; Iis "V. Emanuele Ii - Chimirri"; Iis "Grimaldi-Pacioli-Petrucci-Ferraris-Maresca" ad eccezione dei Plessi Pacioli, Petrucci; Itts "E Scalfaro"; Polo didattico carcere "Ugo Caridi"; Polo didattico carcerario Ipm.

Sono comprese, inoltre, le scuole paritarie di ogni ordine e grado, i servizi educativi per l'infanzia privati, asili nido e ludoteche aventi sede nelle zone di seguito elencate: zona Petrosa e Madonna del Pozzo; quartiere Mater Domini e via Campanella; quartiere Sant'Antonio; viale De Filippis; quartiere Siano Chalet; via dei Tulipani; quartiere Santo Janni; quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani;Catanzaro centro da via Indipendenza a viale dei Normanni; Corso Mazzini; Quartiere Fondachello; Piano Casa; viale dei Bizantini; Samà; Sala; Campagnella; via Lucrezia della Valle, via Fares, via Conti Falluc e zone limitrofe.

Barberio: «Sorical deve risarcire Catanzaro»

«Sorical deve risarcire la città di Catanzaro e i suoi cittadini per la continua crisi idrica e per le innumerevoli interruzioni di un servizio così fondamentale». Questo il commento del consigliere comunale Antonio Barberio dopo il nuovo guasto. «Non è giusto – continua Barberio – che il Comune debba essere continuamente additato come responsabile di un gravissimo disservizio che è invece tutto riconducibile alla società della Regione. Non è giusto che i cittadini debbano essere continuamente privati di un loro diritto, il diritto all'acqua come bene pubblico, a causa delle inadempienze, degli errori, delle insufficienze degli impianti Sorical. È una storia che si trascina da molti anni e ora è venuto il momento di reagire. Il Comune chieda a Sorical il risarcimento danni e la somma venga utilizzata per ridurre il costo delle bollette ai cittadini. Il presidente Occhiuto non avrà motivo di risentirsi, visto che il fratello Mario quando era sindaco di Cosenza, ingaggiò nel 2017 una battaglia legale contro Sorical ed emanò un'ordinanza che espelleva la società dalla città. Catanzaro si faccia rispettare».