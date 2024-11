Ne ha dato comunicazione la Prefettura sulla base delle risorse erogate dal Ministero dell’Interno e provenienti dal fondo apposito

Il Ministero dell’interno – dipartimento per le Libertà civili e Immigrazione in data odierna ha reso noto che sono state erogate a favore dei comuni della provincia di Catanzaro interessati le risorse destinate agli enti che accolgono richiedenti protezione internazionale. È infatti previsto come concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni ospitanti cittadini stranieri richiedenti asilo l’istituzione di un fondo con una dotazione per l’anno 2016 di 100 milioni di euro. Per la provincia di Catanzaro le risorse sono state così ripartite: