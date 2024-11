Il presidente Bruno si è impegnato a reperire i fondi per il completamento della strada 165/2 promuovendo un’interlocuzione con la Regione

La viabilità provinciale del comprensorio Catanzarese è stato al centro dell’incontro istituzionale di questa mattina tra il presidente della Provincia, Enzo Bruno, e il sindaco di Tiriolo, Domenico Greco. Presenti anche il vice sindaco Francesco Balsamo e l’assessore Luigi Critelli oltre che il responsabile del settore Viabilità e Trasporti dell’amministrazione provinciale, ingegner Floriano Siniscalco.

Il sindaco di Tiriolo ha chiesto ragguagli sullo stato di realizzazione dei lavori di completamento della strada provinciale 165/2, tradizionale via d’accesso per Tiriolo in località Pratora. La riapertura della ex Statale 19 – cornice storica della famosa cronoscalata “Ponte Corace Tiriolo” – potrebbe favorire il decongestionamento del traffico veicolare delle principali vie d’accesso alla città di Catanzaro, favorendo il deflusso della mobilità proveniente dalle aree interne. Il presidente Bruno ha ribadito che la Provincia, da sempre attenta ai problemi di Tiriolo, non si trova nelle condizioni economiche per poter finanziare il completamento dei lavori di riqualificazione a causa dei continui tagli stabiliti dalle leggi finanziarie che si sono susseguite negli ultimi tre anni.

L’impegno che ha inteso rinnovare è stato quello di individuare i fondi necessari agli interventi sollecitati attraverso una interlocuzione diretta prima di tutto con la Regione Calabria. Individuate le risorse, infatti, la Provincia potrebbe intervenire celermente poiché ha a disposizione un progetto già cantierabile.

l.c.