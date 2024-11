La sede del Comando municipale di Catanzaro ha ospitato la II festa regionale delle Polizie locali calabresi (la prima è stata l'anno scorso a Reggio Calabria), celebrata in occasione della ricorrenza di S.Sebastiano patrono del Corpo.

Rappresentanze in divisa provenienti da tutta la regione, con delegazioni sia città maggiori che dai più piccoli centri, sono confluite nella sede del capoluogo di regione. Qui a riceverle c'erano il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, il delegato del presidente Occhiuto Antonio Montuoro, l'assessore alla Sicurezza Filippo Pietropaolo, il sindaco Nicola Fiorita, il funzionario regionale della Sicurezza Salvatore LoPresti e varie altre personalità tra cui l'arcivescovo Claudio Maniago e rappresentanze di tutte le altre Forze dell'Ordine, dell'Esercito e della Protezione civile.

Suggestiva la scenografia naturale, il museo dei Vigili Urbani ora Polizia Locale allestito nella sede del comando catanzarese, che ha fatto da cornice alla cerimonia. Dopo i saluti degli ospiti, il vice comandante Amedeo Cardamone ha chiamato al tavolo tutte le delegazioni per la consegna di una targa con foto ricordo. Subito dopo, dall'ex mercato di via Daniele il trasferimento nell'attigua chiesa di S.Pio X per la Santa Messa ed infine il rientro per il buffet conclusivo.