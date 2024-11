Le persone arrestate sono di etnia Rom e di età compresa tra i 20 e i 40. Sorpresi dai Carabinieri e dalla Polizia all'interno dell'Agenzia delle Entrate mentre stavano tentando di asportare due casseforti

Catanzaro - Tentano di asportare due casseforti all’interno dell’agenzia delle entrate di Catanzaro, vengono sorpresi in flagranza di reato da carabinieri e polizia, tentano la disperata fuga sui tetti degli edifici adiacenti e dopo un breve, ma concitato inseguimento vengono bloccati e arrestati. Notte particolarmente movimentata in pieno centro a Catanzaro, su corso Mazzini. E qui che è stato sventato un furto con una rocambolesca operazione messa congiuntamente a segno da carabinieri e polizia. Il pronto intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di sei persone e mentre un minorenne è stato denunciato in stato di libertà. Protagonisti della tentata rapina sei rom di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Sono accusati di tentato furto aggravato dal danneggiamento. Saranno processati per direttissima. Una vera e propria banda che si era intrufolata all’interno della centralissima sede dell’agenzia delle entrate, a due passi dalla questura. I rapinatori hanno forzato l’ingresso secondario e si sono diretti negli uffici. I movimenti però sono stati notati da una donna che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Immediato l’intervento dei militari che dato vita ad un inseguimento sui tetti delle abitazioni ubicate su corso Mazzini. I malviventi hanno infatti tentato la fuga passando sul tetto del liceo scientifico Siciliani e del teatro Masciari. Un tentativo di fuga, tanto maldestro, quanto inutile perché appena giunti a terra i sei rapinatori sono stati bloccati da carabinieri e polizia che nel frattempo avevano provveduto a circondare la zona.