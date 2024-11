Nel giorno in cui l'Assise cittadina è chiamata a dichiarare il dissesto finanziario dell'ente, sono apparsi gli annunci mortuari. Ma il sindaco rassicura: «Nessun aumento delle tasse»

Nel giorno in cui il Consiglio Comunale è chiamato a dichiarare il dissesto finanziario, sui muri di Caulonia sono comparsi stamane, affissi da ignoti, alcuni manifesti funebri che ironizzano pesantemente sulla situazione dell'ente.

«Dopo mesi di agonia – si legge – si è spento il Comune di Caulonia. Le esequie saranno celebrate lunedì 21 maggio alle 18 nella sala consiliare. Non fiori né opere di bene per il paese. Ma solo tasse». Dal municipio trapela una certa irritazione per l’accaduto ma l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Caterina Belcastro rassicura: «Con l'approvazione del dissesto – informa una breve nota sulla pagina Facebook - non ci sarà alcuna modifica né riguardo la pianta organica dell'ente né riguardo l'aumento delle tasse poiché queste sono già al massimo da 5 anni».