Per il centenario dell’Aeronautica militare italiana, appena celebrato a Roma, c’è anche un pezzo di Calabria, c’è la firma di un brillante architetto vibonese. È il titolare di Mosaico Studio che ha realizzato la comunicazione dell’evento, il progetto dell’area della cerimonia con le autorità e dell’Air Force Experience (il villaggio a Piazza del Popolo), i contenuti multimediali immersivi e anche la direzione artistica. Ha dato luce e bellezza a una giornata storica per l’Italia, alla presenza del Capo dello Stato, del governo, dei vertici istituzionali e militari.

L’architetto calabrese Luigi Bartone, con il collega salentino Felice Castrignanò, ha fondato Mosaico Studio nell’ormai lontano 2005, a Roma. I due ragazzi sono stati abili e intelligenti nel partire in piccolo, andando avanti con fatica e sudore, gestendo una crescita costante, fino a diventare uno studio affermato e tra i più qualificati d’Italia. A guidare il loro percorso è stato un forte spirito di innovazione e un serio lavoro di squadra. Una squadra che oggi è formata da una ventina di giovani- età media meno di 30 anni - tutti brillanti professionisti che si sono imposti in un settore affollato e spesso confuso. Comunicazione, grandi eventi, architettura: i campi in cui Mosaico Studio ha saputo ritagliarsi uno spazio importante.

Negli ultimi anni, ad esempio, Luigi Bartone e soci hanno firmato alcuni grandi eventi italiani, come l’Amazon Black Friday, ormai alla terza edizione; hanno curato la direzione artistica e l'allestimento della mostra "Il Cinema della Memoria" di Roma, un percorso fotografico promosso dalla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Con uno slancio verso l'Innovazione e la Digital Transformation, Mosaico Studio ha realizzato per il Social Football Summit 2022, un design in linea con lo spirito dell'evento. Da queste premesse ne è nato il coloratissimo palco, la cui apertura verso il centro dello stadio Olimpico non è affatto casuale: uno sguardo alle opportunità future che un evento del genere crea.

Mosaico Studio ha poi curato la visual identity di "Storia della Notte e Destino delle Comete", progetto espositivo del Padiglione Italia alla 59esima Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia. Nello scorso autunno, Mosaico Studio ha firmato un altro grande evento che ha illuminato la Basilica di San Pietro. Uno spettacolo di arte e di fede unico al mondo. Tanto che lo stesso papa Francesco ne ha inteso parlare pubblicamente, molto colpito della forza e dello splendore di quelle immagini.

Mosaico Studio opera nel campo della Comunicazione e dell'Architettura, realizzando progetti completi e stilisticamente coerenti, pensati e costruiti attorno alle richieste di una clientela sempre più esigente. Tornando ai festeggiamenti del centenario dell’Aeronautica, che ha visto Mosaico Studio curare la comunicazione dell’evento romano, la direzione artistica, il progetto dell’area della cerimonia e i contenuti multimediali immersivi, di grande impatto sono state le amatissime Frecce Tricolori e il sorvolo di diverse formazioni di aerei ed elicotteri provenienti da vari Reparti dell'Aeronautica Militare.

Il centenario dell’Aeronautica militare è stato un solenne evento celebrato alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del Ministro delle Difesa, Guido Crosetto e del Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Sono state oltre 365mila le persone che si sono unite ai solenni festeggiamenti nel giorno del Centenario, visitando i Reparti e gli Enti che hanno aperto le porte al pubblico per festeggiare tutti insieme il centenario dell’ Aeronautica Militare.