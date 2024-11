In casa dell’uomo i carabinieri hanno rinvenuto abilmente occultate le munizioni. Per il 58enne di Pannaconi è scattata la denuncia

VIBO VALENTIA- I militari della stazione di Cessanti, a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di Pannaconi di C.N., 58 anni, hanno rinvenuto, abilmente occultate in un mobile posto nella camera da letto, 44 munizioni calibro 7.65 per pistola e calibro 12 per fucile. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti, non ha saputo dare alcuna giustificazione circa il possesso delle munizioni. E’ stato pertanto denunciato alla locale Procura della Repubblica per detenzione abusiva di munizioni e ricettazione. (ci)