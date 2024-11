Nascoste nella macchia in una zona collinare impervia sono state individuate grazie ad una ricognizione aerea

CETRARO (CS) - I militari della guardia di finanza del comando provinciale di Cosenza in collaborazione con il reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia hanno scoperto tre piantagioni di canapa indiana. Sono state tutte individuate in località “Difesa”, una zona impervia del comune di Cetraro, attraversata da un piccolo corso d’acqua e raggiungibile solo a piedi. Centocinquantasei le piante trovate e sequestrate dai finanzieri. Sul posto i militari hanno rinvenuto attrezzi e concimi per coltivazioni. Sono in corso indagini per risalire ai proprietari dei terreni. Molte delle piante sarebbero state estirpate ed essiccate a breve per ricavarne marijuana.