Maria Antonietta Rositani

Hanno dato 18 anni e 18 mesi all’ex marito che tre anni fa le ha dato fuoco. «Per me non è una vittoria, non arrivate fin dove sono arrivata io. Denunciate prima», ha dichiarato Maria Antonietta dopo la sentenza. Quel “denunciate prima” suona come una campana per tutti quelli che, in Calabria, si voltano sempre dall’altra parte, anche quando fanno finta di applaudire.