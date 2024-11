Andrea Gentile

Dato per superfavorito nel collegio uninominale di Cosenza si è dovuto arrendere alla campionessa dei 5Stelle Anna Laura Orrico. È ancora da capire come sia potuta arrivare la sconfitta in un collegio iper-blindato, ma in ogni caso l’ormai ex deputato di Forza Italia non si arrende e dichiara: «Oggi inizia una nuova storia da scrivere insieme». Sì Andrea, peccato che questa storia non sia la tua.