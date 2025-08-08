Si tratta di un uomo di Riace e di uno di Guardavalle. L’Asp di Catanzaro sta attivando le procedure di prevenzione nei comuni di residenza

Sono due le persone attualmente ricoverate all’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro perché affette dal virus West Nile. Si tratta di un uomo originario di Riace ma che si trovava in provincia di Catanzaro e di un uomo di Guardavalle. Entrambi sono stati ricoverati questa mattina ma non sono ancora note le condizioni.

L’azienda ospedaliera ha effettuato, come di prassi, le segnalazioni all’Asp di Catanzaro che dovrà eseguire le procedure di prevenzione nei rispettivi comuni di residenza.