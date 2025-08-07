Un uomo di 80 anni originario di Riace è deceduto al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dove era stato ricoverato nei giorni scorsi, nel reparto di malattie infettive per una encefalite, successivamente confermata dai medici come infezione da virus West Nile, trasmesso dalle zanzare del genere Culex. È la prima vittima del virus West Nile nel Reggino.

Il caso ha suscitato sgomento nel piccolo centro della Locride tanto da convincere il sindaco Mimmo Lucano a procedere ad una disinfestazione su tutto il territorio comunale dalla mezzanotte di oggi come richiesto dai gruppi di minoranza, con in testa il capogruppo Antonio Trifoli.

«Ignorare questi problemi – sostiene l’opposizione riacese – significa compromettere l’immagine di Riace e mettere a rischio la salute pubblica, oltre che penalizzare l’economia locale». Tra le richieste della minoranza anche «La pulizia straordinaria di vie e spazi pubblici, in molti casi segnalati in condizioni indecorose e la riparazione dei guasti e delle perdite della rete idrica comunale, spesso ignorati nonostante le segnalazioni».