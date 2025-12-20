Il restyling dei vertici della burocrazia regionale è infine arrivato. Al fondo dell’ultima settimana utile prima dell’entrata in vigore della nuova organizzazione interna, licenziata dal presidente della Regione a pochi giorni dal suo insediamento in Cittadella ma rinviata poi di settimana in settimana fino all’ennesimo slittamento che ha deciso la definitiva entrata in vigore per lunedì. E del resto, il tempo utile era quasi arrivato agli sgoccioli, il 26 dicembre sarebbero decaduti tutti i dirigenti generali, rimasti appesi sinora per via della prorogatio di 60 giorni.

All’esito degli avvisi banditi dalla Cittadella, quindi la giunta regionale nella tarda mattinata di oggi ha proceduto alla nomina dei nuovi dirigenti dei dipartimenti, già sottoposti ad una profonda operazione di modifica che ha comportato la soppressione, l’accorpamento e lo spostamento di diversi uffici e competenze.

Al Segretariato Generale resta Eugenia Montilla, alla Programmazione unitaria al posto di Maurizio Nicolai è stato nominato come reggente Menotti Luchetti, al dipartimento Infrastrutture è stato nominato Claudio Moroni. Al dipartimento per il Governo del Territorio, difesa del suolo e politiche della casa è stato nominato Francesco Tarsia. Al bilancio resta in proroga Filippo De Cello. Al dipartimento per la Sostenibilità ambientale è stato confermato Salvatore Siviglia.

All’Uoa Politiche della montagna, Foreste e Forestazione e Difesa del suolo è stato confermato Domenico Pallaria. Al dipartimento Valorizzazione del Capitale Umano e l’innovazione del lavoro Pubblico resta Marina Petrolo, al Lavoro imprese ed aree produttive è stato confermato Fortunato Varone; al Turismo, cultura e identità territoriale è stato nominato Roberto Cosentino; all’Agricoltura, aree interne e Politiche di connessione territoriale resta Giuseppe Iiritano, all’Asset strategici, attrazione degli investimenti e Saperi ci sarà Raffaele Rio.

Al dipartimento Salute e Servizi Sanitari è stato nominato Ernesto Esposito mentre al dipartimento per l’Inclusione sociale, la sussidiarietà e il welfare di comunità e la Sostenibilità ambientale è stata nominata Iole Fantozzi. Entrambi al momento ricoprono l’incarico di sub commissario al piano di rientro e in ragione di questa nomina il Governo dovrà individuare due sostituti. Infine alla Protezione Civile è stato confermato Domenico Costarella. Tra gli esterni l’unico a non essere stato confermato è Paolo Praticò che finora ha svolto il ruolo di dirigente al dipartimento Attività economiche. E Maurizio Nicolai, finora alla Programmazione unitaria, che però secondo i rumors di palazzo è destinato ad un incarico in Sorical.