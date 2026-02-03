Ad Acquafredda nessuno riesce a credere che Battista Mastroianni, brigadiere di 39 anni morto la notte tra il 30 e il 31 gennaio, avesse in animo di togliersi la vita. Molti lo avevo salutato con la promessa di vedersi il giorno dopo. La piccola frazione collinare di Lamezia Terme si è stretta a lutto intorno ai genitori del militare. Come tante altre persone di Acquafredda anche i coniugi Mastroianni erano emigrati al nord per lavorare, e Battista, primogenito, era cresciuto con suo fratello in provincia di Alessandria. Aveva deciso di entrare nell'Arma e aveva inizialmente lavorato al Nord per poi spostarsi nella Locride e nel Reggino.

Giallo sul suicidio di un carabiniere a Lamezia, disposti accertamenti tecnici urgenti sui suoi cellulari

Il Comune di Caulonia, guidato da Franco Cagliuso, ha fatto affiggere manifesti in sua memoria. «La notizia della sua improvvisa scomparsa ci addolora profondamente – ha commentato il primo cittadino – Battista Mastroianni è stato un uomo delle istituzioni capace di unire rigore e sensibilità, sempre disponibile all’ascolto e al dialogo. La sua presenza discreta ma costante resterà un ricordo indelebile per tutta Caulonia».

Chi lo conosceva bene racconta che «la gente lo chiamava anche se non funzionava lo sportello del bancomat. E lui andava, perché Battista era una persona fondamentalmente molto buona e rispettosa, un gran lavoratore che con il suo modo di fare aveva conquistato l'affetto di tutto il paese».

Da qualche anno i genitori erano tornati ad Acquafredda e lui lì tornava dal servizio anche per prendersi cura del nonno novantenne.

Carabiniere suicida in strada, la nota della Compagnia di Lamezia: «Fermato per un controllo, poi l’insano gesto»

Su una strada periferica che, probabilmente, conduce alla frazione collinare, qualcosa è accaduto la notte tra il 30 e il 31 gennaio. Secondo fonti ufficiali, Battista Mastroianni è stato fermato, non si sa bene dove, dai carabinieri di Lamezia che lo hanno invitato a raggiungerli in caserma per chiarire «i motivi della sua presenza in quel determinato luogo».

Ma perché? E perché, se Mastroianni si è qualificato come collega, ma qualcosa non quadrava agli occhi dei militari che lo avevano fermato, è stato lasciato in possesso dell'arma di ordinanza? La stessa arma che ha usato pochi minuti dopo contro se stesso.

Battista Mastroianni, mentre seguiva i carabinieri verso la caserma, ha accostato la propria vettura a bordo strada, in via delle Terme, vicino al cimitero di Sambiase, e si è sparato.

La Procura di Lamezia ha aperto un'indagine. Oggi sarà eseguita l'autopsia, a Germaneto, ed è stato inoltre dato ordine di analizzare i cellulari della vittima in cerca di risposte. Anche la famiglia, assistita dagli avvocati Ilario Circosta e Giuseppe Calderazzo, cerca risposte. Per le analisi sui cellulari ha nominato come perito di parte Antonio Andrea Miriello. Si spera che qualche dato emerga e aiuti a fornire risposte a questo giallo.