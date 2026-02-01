Dal cuore delle trattative, l’inviato Antonio Alizzi monitorerà in tempo reale i movimenti delle squadre calabresi e nazionali, tra notizie, retroscena e interviste
Sale l’attesa per la fase finale del calciomercato invernale 2025-2026 e, come da tradizione, il network LaC seguirà passo dopo passo le ultime, decisive ore della sessione. Il termine delle trattative, in programma all’Hotel Sheraton Milano San Siro, rappresenta da sempre il momento più ricco di colpi di scena, che LaC racconterà con aggiornamenti continui, approfondimenti e contenuti esclusivi.
Da Milano, l’inviato Antonio Alizzi sarà in prima linea per monitorare in tempo reale i movimenti delle squadre calabresi e non solo, offrendo notizie, retroscena e interviste direttamente dall’area media dell’hotel. Una copertura capillare che coinvolgerà tutti i canali social del network, con dirette streaming, collegamenti nei tg e aggiornamenti costanti sulle testate del network (Catanzaro Channel, Cosenza Channel, Il Reggino, Il Vibonese).
Lunedì 2 febbraio 2026 sarà una giornata interamente dedicata al mercato: dirette social scandite in più fasce orarie, collegamenti con la trasmissione “11 in campo”, condotta da Maurizio Insardà, in onda dalle 19, e finestre informative all’interno delle edizioni giorno (13.30) e sera (20.30) dei telegiornali. Un racconto in tempo reale per non perdere neanche un dettaglio dell’ultimo giorno di calciomercato.
07:21
Milan, Cissè in rossonero
In dirittura d’arrivo la trattativa per Alphadjo Cissè, centrocampista italo-camerunense di proprietà dell’Hellas Verona e attualmente in prestito al Catanzaro. Tra i due club è stato raggiunto un accordo verbale che prevede la permanenza del giocatore in giallorosso fino al termine della stagione.
07:19
Il Pisa esonera Gilardino
Serie A: il Pisa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino
17:00
Cosenza, tutto confermato. Ufficiale l’ingaggio del portiere Vannucchi
Giocherà con i rossoblù fino al 30 giugno 2026 dopo aver disputato con il Pontedera in questa prima parte di stagione.
22:25
Cosenza, linea giovane in difesa
I lupi hanno individuato il rinforzo per il reparto in Nicola Pintus. Si tratta di un classe 2005 di proprietà del Cagliari