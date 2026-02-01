Dal cuore delle trattative, l’inviato Antonio Alizzi monitorerà in tempo reale i movimenti delle squadre calabresi e nazionali, tra notizie, retroscena e interviste

Sale l’attesa per la fase finale del calciomercato invernale 2025-2026 e, come da tradizione, il network LaC seguirà passo dopo passo le ultime, decisive ore della sessione. Il termine delle trattative, in programma all’Hotel Sheraton Milano San Siro, rappresenta da sempre il momento più ricco di colpi di scena, che LaC racconterà con aggiornamenti continui, approfondimenti e contenuti esclusivi.

Da Milano, l’inviato Antonio Alizzi sarà in prima linea per monitorare in tempo reale i movimenti delle squadre calabresi e non solo, offrendo notizie, retroscena e interviste direttamente dall’area media dell’hotel. Una copertura capillare che coinvolgerà tutti i canali social del network, con dirette streaming, collegamenti nei tg e aggiornamenti costanti sulle testate del network (Catanzaro Channel, Cosenza Channel, Il Reggino, Il Vibonese).

Lunedì 2 febbraio 2026 sarà una giornata interamente dedicata al mercato: dirette social scandite in più fasce orarie, collegamenti con la trasmissione “11 in campo”, condotta da Maurizio Insardà, in onda dalle 19, e finestre informative all’interno delle edizioni giorno (13.30) e sera (20.30) dei telegiornali. Un racconto in tempo reale per non perdere neanche un dettaglio dell’ultimo giorno di calciomercato.