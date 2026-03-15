Torna il maltempo in Calabria e scatta di nuovo l’allerta arancione. Un nuovo ciclone, denominato Jolina, sta raggiungendo la regione portando con sé piogge diffuse, temporali e forti raffiche di vento.

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Allerta arancione su tutta la Calabria per domani, in arrivo il ciclone Jolina: porterà temporali e nubifragi

Salvatore Lia
Allerta arancione su tutta la Calabria per domani, in arrivo il ciclone Jolina: porterà temporali e nubifragi

Le precipitazioni più intense sono previste nelle aree ioniche del Reggino, del Catanzarese e del Crotonese con accumuli anche sopra i 100 millimetri.

La Protezione civile ha emesso dunque per la giornata di domani l’allerta di colore arancione per tutto il territorio regionale. E in via precauzionale diversi sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole nei propri comuni.

Ecco l’elenco delle scuole chiuse in Calabria (in aggiornamento).

  • Catanzaro
  • Pentone
  • Chiaravalle
  • Borgia
  • Botricello
  • Gimigliano
  • Fossato Serralta
  • Santa Sofia d’Epiro
  • San Demetrio Corone
  • San Cosmo Albanese
  • Gasperina
  • Squillace
  • Cropani
  • Caraffa
  • Palermiti
  • Cardinale
  • Soveria Mannelli
  • Decollatura
  • Falerna
  • Gizzeria
  • Andali
  • Petronà
  • Sersale
  • Sorbo San Basile
  • Cropani
  • Stalettì
  • Vallefiorita
  • Torre di Ruggiero
  • Satriano
  • Carlopoli
  • Sellia Marina
  • Platania
  • Soverato
  • Cicala
  • Guardavalle
  • Montepaone
  • Amantea
  • Vibo Valentia
  • Nicotera
  • Aiello Calabro
  • Belsito
  • Figline Vegliaturo
  • Grimaldi
  • Malito
  • Mangone
  • Marzi
  • Parenti
  • Piane Crati
  • Rogliano
  • Santo Stefano di Rogliano
  • Scigliano
  • Lamezia
  • Miglierina
  • Cessaniti
  • San Giovanni in Fiore
  • Melito Porto Salvo
  • Palizzi
  • Limbadi
  • Roghudi
  • Dasà
  • Oppido Mamertina