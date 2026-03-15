In arrivo il ciclone Jolina, la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione per tutto il territorio regionale e i sindaci dispongono la sospensione delle lezioni
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Torna il maltempo in Calabria e scatta di nuovo l’allerta arancione. Un nuovo ciclone, denominato Jolina, sta raggiungendo la regione portando con sé piogge diffuse, temporali e forti raffiche di vento.
Le precipitazioni più intense sono previste nelle aree ioniche del Reggino, del Catanzarese e del Crotonese con accumuli anche sopra i 100 millimetri.
La Protezione civile ha emesso dunque per la giornata di domani l’allerta di colore arancione per tutto il territorio regionale. E in via precauzionale diversi sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole nei propri comuni.
Ecco l’elenco delle scuole chiuse in Calabria (in aggiornamento).
- Catanzaro
- Pentone
- Chiaravalle
- Borgia
- Botricello
- Gimigliano
- Fossato Serralta
- Santa Sofia d’Epiro
- San Demetrio Corone
- San Cosmo Albanese
- Gasperina
- Squillace
- Cropani
- Caraffa
- Palermiti
- Cardinale
- Soveria Mannelli
- Decollatura
- Falerna
- Gizzeria
- Andali
- Petronà
- Sersale
- Sorbo San Basile
- Cropani
- Stalettì
- Vallefiorita
- Torre di Ruggiero
- Satriano
- Carlopoli
- Sellia Marina
- Platania
- Soverato
- Cicala
- Guardavalle
- Montepaone
- Amantea
- Vibo Valentia
- Nicotera
- Aiello Calabro
- Belsito
- Figline Vegliaturo
- Grimaldi
- Malito
- Mangone
- Marzi
- Parenti
- Piane Crati
- Rogliano
- Santo Stefano di Rogliano
- Scigliano
- Lamezia
- Miglierina
- Cessaniti
- San Giovanni in Fiore
- Melito Porto Salvo
- Palizzi
- Limbadi
- Roghudi
- Dasà
- Oppido Mamertina