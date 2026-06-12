La vittima aveva 47 anni. Da generazioni la sua famiglia è legata al mondo della ristorazione. Lascia la moglie e tre figli. Sgomento nel centro tirrenico catanzarese

C’è un silenzio che oggi avvolge Nocera Terinese. È il silenzio del dolore, quello che arriva improvviso quando una tragedia spezza una vita e lascia un’intera comunità senza parole.

Nel primo pomeriggio di oggi, 12 giugno 2026, Francesco Vescio, 47 anni, ha perso la vita in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto lungo una delle arterie del paese. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto con un’autovettura condotta da una giovane del posto.

Una notizia che, in pochi minuti, ha fatto il giro della cittadina, lasciando increduli amici, conoscenti e clienti che da anni conoscevano Francesco non solo come imprenditore, ma soprattutto come persona disponibile e profondamente legata alla propria terra.

Vescio gestiva un bar-rosticceria situato a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente. Un’attività che rappresentava molto più di un semplice esercizio commerciale: era un punto di incontro e di relazioni quotidiane, dove il suo sorriso e la sua cordialità erano diventati familiari per tanti.

La sua famiglia è da generazioni impegnata nel settore della ristorazione, una tradizione costruita nel tempo con sacrificio, passione e dedizione. Francesco aveva raccolto quell’eredità, continuando a lavorare con lo stesso attaccamento che lo aveva sempre contraddistinto.

Dietro il bancone, però, c’era soprattutto un uomo di famiglia. Un marito e un padre che oggi lascia un vuoto enorme. Ad attenderlo a casa c’erano la moglie e i suoi tre figli: due ragazzi e una bambina di appena otto anni.

Nelle ore successive alla tragedia, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza che hanno iniziato a riempire i social network e le chat private. Un abbraccio collettivo che testimonia l’affetto e la stima conquistati negli anni da Francesco Vescio.

Nocera Terinese si stringe oggi attorno ai suoi familiari. In un pomeriggio che avrebbe dovuto essere come tanti altri, il destino ha scritto una pagina dolorosa che il paese difficilmente dimenticherà.