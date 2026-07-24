Dopo la morte del piccolo Alessio Pio, un altro bambino che frequenta la stessa struttura manifesta sintomi analoghi e viene trasferito nel capoluogo di regione. Attesi nelle prossime ore gli esiti dell'autopsia del bimbo deceduto

L'emergenza sanitaria legata al caso del piccolo Alessio Pio, il bambino di 18 mesi morto mercoledì all'ospedale di Catanzaro dopo aver accusato una grave sintomatologia gastrointestinale, si arricchisce di un nuovo, preoccupante sviluppo.

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, un altro bambino che frequenta lo stesso asilo nido di Tropea è stato trasferito in elisoccorso dall'ospedale di Tropea a Catanzaro dopo aver manifestato sintomi analoghi a quelli riscontrati negli altri piccoli coinvolti nella vicenda.

Il nuovo ricovero arriva mentre sono in corso le indagini della Procura di Vibo Valentia e gli accertamenti epidemiologici dell'Asp, chiamati a chiarire l'origine del focolaio. Al momento restano 38 i bambini della struttura sottoposti a sorveglianza sanitaria, mentre l'asilo è stato chiuso in via precauzionale.

Proprio oggi è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Alessio Pio. Effettuati numerosi campionamenti microbiologici che dovranno consentire di individuare con precisione l'eventuale agente patogeno responsabile del decesso. I risultati sono attesi tra domani e domenica.

L'Asp invita alla prudenza: al momento, infatti, non esistono conferme ufficiali sulla causa dei malori e ogni ipotesi dovrà essere verificata dagli esami di laboratorio. Il nuovo trasferimento in elisoccorso, però, riaccende inevitabilmente l'attenzione su una vicenda che continua a tenere con il fiato sospeso l'intero Vibonese.