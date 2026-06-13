È di pochi minuti fa la notizia di una ragazza di 14 anni scomparsa a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. A renderlo noto, attraverso i propri profili social, il sindaco Mariagrazia Vittimberga.

La ragazza, Nicoletta Anamaria Domide, residente nel comune di Isola di Capo Rizzuto, questa mattina è uscita di casa per andare a sostenere gli esami di terza media. Attraverso il post del sindaco si apprende che la stessa è arrivata a scuola e poi si è allontanata, non facendo più rientro a casa.

I genitori la stanno cercando ovunque ma non hanno sue notizie.

Da qui l'appello disperato del sindaco: «Chiunque l'avesse vista o avesse notizie utili è pregato di mettersi in contatto urgentemente con le forze dell'ordine. Vi chiedo massima condivisione e di passare parola».

Per ora non si hanno ulteriori dettagli.

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