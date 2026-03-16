Piogge e temporali anche nella giornata di domani. Lezioni sospese anche martedì in diversi comuni. Ecco quali
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È allerta arancione anche domani su parte della Calabria. Prosegue dunque l’ondata di maltempo da che oggi sta sferzando l’intera regione con temporali, nubifragi e violente raffiche di vento. Atteso nel pomeriggio il clou del maltempo. Diversi i comuni che stanno predisponendo la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, martedì 17 marzo.
Ecco l’elenco (in aggiornamento)
- Acri
- Albi
- Bagnara Calabra
- Bivongi
- Borgia
- Botricello
- Camini
- Caccuri
- Caraffa
- Cardinale
- Catanzaro
- Chiaravalle Centrale
- Cicala
- Cirò
- Cirò Marina
- Cotronei
- Cropani
- Crosia
- Fossato Serralta
- Gasperina
- Gimigliano
- Girifalco
- Isca
- Magisano
- Marcedusa
- Melissa
- Monasterace
- Montepaone
- Palermiti
- Palmi
- Pentone
- Petrizzi
- Petronà
- Pietrapaola
- Riace
- Rosarno
- San Cosmo Albanese
- San Ferdinando
- San Nicola da Crissa
- San Nicola dell’Alto
- San Vito
- Sant'Andrea
- Santa Sofia D'Epiro
- Satriano
- Seminara
- Serra San Bruno
- Sersale
- Settingiano
- Simbario
- Soverato
- Squillace
- Stalettì
- Stilo
- Taverna
- Torre di Ruggiero
- Vaccarizzo Albanese
- Vallefiorita
- Zagarise