È allerta arancione anche domani su parte della Calabria. Prosegue dunque l’ondata di maltempo da che oggi sta sferzando l’intera regione con temporali, nubifragi e violente raffiche di vento. Atteso nel pomeriggio il clou del maltempo. Diversi i comuni che stanno predisponendo la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, martedì 17 marzo.

Ecco l’elenco (in aggiornamento)