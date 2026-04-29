Nessun dettaglio clinico ufficiale sull’operazione annunciata da Conte: il silenzio apre interrogativi su natura dell’intervento e condizioni reali. E mentre lui si ferma, il Movimento resta appeso al suo leader

Giuseppe Conte operato, si ferma. Il presidente del Movimento 5 Stelle ha annunciato di dover annullare gli appuntamenti dei prossimi giorni per sottoporsi a un intervento chirurgico. La notizia è arrivata direttamente dai suoi canali social, con un messaggio sobrio, senza dettagli clinici e senza riferimenti alla natura dell’operazione. Una comunicazione misurata, dunque, che lascia aperta la domanda principale: che cosa sappiamo davvero sulle condizioni di salute di Conte?

Giuseppe Conte operato: cosa si sa sulle condizioni di salute

Al momento si sa solo ciò che Conte ha scelto di comunicare: dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e per qualche tempo non potrà aggiornare i suoi sostenitori né partecipare agli impegni pubblici già programmati. Non sono stati diffusi dettagli sulla patologia, sul tipo di operazione, sulla struttura sanitaria né sui tempi precisi della convalescenza.

Lo stesso Conte ha però lasciato intendere che si tratti di uno stop temporaneo. “Non vedo l’ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione”, ha scritto. In assenza di ulteriori informazioni ufficiali, ogni ipotesi clinica sarebbe arbitraria. L’unico dato certo è la necessità di fermarsi per affrontare l’intervento e recuperare.

I precedenti problemi di salute di Conte

Non è la prima volta che Conte deve interrompere l’attività per motivi di salute.

Il precedente più noto risale al giugno 2022, quando fu ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un’intossicazione alimentare. In quel caso trascorse una notte in ospedale e tornò a casa il giorno successivo, riuscendo anche a seguire a distanza una riunione del Movimento 5 Stelle.

Il nuovo episodio appare diverso, perché questa volta si parla esplicitamente di intervento chirurgico. Ma, almeno per ora, non ci sono elementi pubblici per stabilire la gravità del quadro.

Perché lo stop di Conte pesa sul Movimento 5 Stelle

La salute di un leader politico non è mai soltanto una vicenda privata, soprattutto quando quel leader coincide quasi interamente con il suo partito. E nel caso del Movimento 5 Stelle il punto è evidente: Conte è oggi il perno politico, organizzativo e comunicativo del M5S.

Dal 2021 ha progressivamente trasformato il Movimento attorno alla propria leadership. Le votazioni interne lo hanno confermato con percentuali altissime e la linea politica passa in larga parte da lui. Il risultato è una forza più compatta, ma anche più dipendente dalla presenza del suo capo. Continua a leggere su La Capitale.