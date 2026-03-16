Ancora allerta meteo in Calabria. La perturbazione che nelle ultime ore si sta abbattendo sul sud Italia, permarrà ancora per qualche giorno apportando piogge e vento.

La Protezione civile della Calabria ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: fino alla mezzanotte di oggi permarrà l’allerta arancione su tutta la regione; per la giornata di domani, 17 marzo sarà ancora allerta arancione in gran parte della Calabria, gialla nelle zone 1-2-3 corrispondenti a Cosentino e Catanzarese tirrenici e al Vibonese. 

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Il Ciclone Jolina resterà sulla Calabria «per più giorni» con piogge abbondanti: le previsioni

Redazione Cronaca
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In particolare Arpacal, attraverso il Centro Regionale Funzionale Multirischi, segnala il persistere di condizioni di maltempo sul territorio calabrese a causa dello spostamento verso lo Ionio meridionale di un vortice ciclonico che sta interessando la regione.

Le previsioni fino a mercoledì

Secondo le previsioni elaborate dal Servizio Meteorologico Regionale, nelle prossime ore e nella giornata di domani sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, localmente a carattere temporalesco, con maggiore intensità lungo il versante ionico e nelle aree interne a ridosso dei rilievi. Sul resto del territorio regionale potranno verificarsi fenomeni più isolati ma comunque di intensità moderata.

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Redazione Attualità
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Le cumulazioni di pioggia previste potranno raggiungere valori elevati nelle aree più esposte, con quantitativi più elevati lungo i settori ionici centro-meridionali.
Sono inoltre previsti venti orientali forti, con possibili raffiche localmente superiori ai 90 km/h lungo le coste tirreniche meridionali; mare Ionio agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate sulle coste esposte; calo delle temperature, con possibilità di nevicate sui rilievi della Sila e sulle principali aree montane a partire dalle quote medio-alte.

Le condizioni di instabilità potranno protrarsi fino alla giornata di mercoledì, quando una massa d’aria più fredda proveniente dai Balcani determinerà un ulteriore abbassamento delle temperature e fenomeni precipitativi sparsi sul territorio regionale.