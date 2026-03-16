Gialla solo sulla fascia tirrenica di Cosentino e Catanzarese e nel Vibonese. Attese piogge intense e forti raffiche di vento. Possibili mareggiate lungo le coste ioniche

Ancora allerta meteo in Calabria. La perturbazione che nelle ultime ore si sta abbattendo sul sud Italia, permarrà ancora per qualche giorno apportando piogge e vento.

La Protezione civile della Calabria ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: fino alla mezzanotte di oggi permarrà l’allerta arancione su tutta la regione; per la giornata di domani, 17 marzo sarà ancora allerta arancione in gran parte della Calabria, gialla nelle zone 1-2-3 corrispondenti a Cosentino e Catanzarese tirrenici e al Vibonese.

In particolare Arpacal, attraverso il Centro Regionale Funzionale Multirischi, segnala il persistere di condizioni di maltempo sul territorio calabrese a causa dello spostamento verso lo Ionio meridionale di un vortice ciclonico che sta interessando la regione.

Le previsioni fino a mercoledì

Secondo le previsioni elaborate dal Servizio Meteorologico Regionale, nelle prossime ore e nella giornata di domani sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, localmente a carattere temporalesco, con maggiore intensità lungo il versante ionico e nelle aree interne a ridosso dei rilievi. Sul resto del territorio regionale potranno verificarsi fenomeni più isolati ma comunque di intensità moderata.

Le cumulazioni di pioggia previste potranno raggiungere valori elevati nelle aree più esposte, con quantitativi più elevati lungo i settori ionici centro-meridionali.

Sono inoltre previsti venti orientali forti, con possibili raffiche localmente superiori ai 90 km/h lungo le coste tirreniche meridionali; mare Ionio agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate sulle coste esposte; calo delle temperature, con possibilità di nevicate sui rilievi della Sila e sulle principali aree montane a partire dalle quote medio-alte.

Le condizioni di instabilità potranno protrarsi fino alla giornata di mercoledì, quando una massa d’aria più fredda proveniente dai Balcani determinerà un ulteriore abbassamento delle temperature e fenomeni precipitativi sparsi sul territorio regionale.