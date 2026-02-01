La dodicenne artista di Palmi ha interpretato il brano "La musica è finita" di Ornella Vanoni. Ha conquistato i coach del celebre talent show musicale televisivo dedicato ai bambini e approda nella semifinale che andrà in onda sabato prossimo: «Quando canto entro nel mio mondo»

Ha incantato tutti, Silvia Ferraro, la dodicenne cantante di Palmi, nel seguitissimo talent show musicale di Rai1 dedicato ai bambini, The voice Kids, condotto da Antonella Clerici. L'artista calabrese, interpretando il brano "La musica è finita" di Ornella Vanoni, ha conquistato i coach nell'ultimo appuntamento delle blind audition. Arisa, Nek, Clementino, Rocco Hunt e Loredana Bertè, hanno avuto parole squisite per lei, vantandone il timbro della voce e la maturità. Al termine dell'esibizione, Arisa l'ha definita «un'artista fantastica, internazionale».

Ad apprezzarla particolarmente, Nek, con cui ha addirittura duettato sulle note del suo celebre successo "Se io non avessi te". I maestri se la sono contesa, invitandola a far parte del proprio team. Silvia, infine, ha scelto di proseguire la gara al fianco proprio di Nek, il quale ha esternato la sua felicità: «Non me la sarei voluta perdere per nessun motivo». Per la gioia della famiglia e dell'intera comunità, Silvia proseguirà il percorso all'interno della trasmissione televisiva. Sarà attesa dalla semifinale che andrà in onda sabato prossimo, con la speranza di entrare nei tre concorrenti per squadra, che si giocheranno la finalissima del 14 febbraio.

La presentazione di Silvia

L'artista frequenta la terza media presso la scuola “Zagari” di Palmi e in campo musicale è seguita dalla maestra Ilenia Surace della Voice Art-officina della voce. Da tempo si esibisce in contesti canori di livello nazionale, ottenendo ottimi risultati.

«Sogno di fare l'avvocato - ha affermato Silvia -. Voglio aiutare gli altri e voglio che siano rispettati i loro diritti. L'avvocato può aiutare a rendere felici le persone e lo può fare anche la musica. Per me, la musica è tutto. Quando canto entro nel mio mondo. Mi dà tanta tranquillità. Ci tengo a capire i pezzi che canto e renderli miei. La musica è una cosa seria. Se devo studiare una poesia, la faccio diventare una canzone: è il mio metodo per impararla».