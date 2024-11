In manette un militare in servizio a Catanzaro. E’ stato denunciato dalla presunta vittima del tentativo di estorsione

CATANZARO – E’ finito in manette con l’accusa di aver tentato di estorcere denaro ad una prostituta. L’uomo, un militare dell’Arma dei carabinieri, è stato arrestato dai colleghi del comando provinciale di Catanzaro. Dopo le formalità di rito, il giudice delle indagini preliminari ha concesso all’indagato gli arresti domiciliari. I fatti risalgono al 2013 quando il carabiniere era in servizio nel capoluogo di regione calabrese. Il militare frequentava una prostituta sudamericana alla quale ha finito per chiedere soldi in cambio di protezione. La donna ha sporto denuncia, raccontando di aver ricevuto continue richieste di denaro, e sono partite le indagini. Finito sotto inchiesta, una volta che le indagini hanno confermato il quadro accusatorio ricostruito dalla Procura della Repubblica sulla base della testimonianza della presunta vittima del tentativo di estorsione, il carabiniere è stato allontanato da Catanzaro, dove prestava servizio, e trasferito in un'altra stazione dell’Arma. Gli inquirenti hanno chiesto ed ottenuto dal gip il fermo dell’indagato e l’adozione di una misura cautelare.