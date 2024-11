Senza prete da otto mesi. I fedeli chiedono al vescovo l'invio di un nuovo parroco

MILETO (VV) - Fedeli in subbuglio a Comparni, frazione del comune di Mileto. Da otto mesi la chiesa di "Maria SS. Immacolata" è senza parroco. Niente più celebrazioni, se non di rado, grazie a sacerdoti inviati in base alle esigenze. Il portone del luogo di culto è quasi sempre sbarrato. I parrocchiani hanno esposto uno striscione per manifestare il loro disappunto ed il loro disagio: "Per mancanza di prete si chiude la chiesa". La parrocchia di Comparni è stata guidata per anni da don Maurizio Macrì, poi nominato viceparroco di San Leoluca a Vibo Valentia. Nella frazione di Mileto al suo posto la diocesi aveva inviato don Giuseppe Vitaliano, la cui permanenza è durata solo qualche mese. I fedeli adesso rivolgono un accorato appello al vescovo, monsignor Luigi Renzo: “Vogliamo un parroco che sia presente - dicono – e che segua soprattutto i nostri giovani”.