Appuntamento alle ore 14:30 per ripercorrere un anno di attività e le nuove sfide per il futuro della struttura che accoglie persone affette da Alzheimer e demenze neurodegenerative. Tra gli ospiti la fondatrice Elena Sodano

Per la Casa Paese di Cicala oggi è il grande giorno, quello in cui si festeggia il primo anno di attività: esattamente dodici mesi fa infatti, nell'aprile del 2023, si sono aperte le porte della struttura che accoglie persone affette da Alzheimer e demenze neurodegenerative. Una residenza innovativa che, nel piccolo borgo di Cicala - Dementia Friendly Community riconosciuta dalla Federazione Italiana Alzheimer - assicura quotidianamente protezione, libertà e dignità. «Una sfida - spiegano da Casa Paese - trasformata in una realtà concreta grazie alla rete di sostegno costituita da aziende, associazioni, imprenditori, singoli cittadini, che hanno partecipato al crowdfunding lanciato due anni fa e hanno messo a disposizione materie prime e manodopera. Insieme agli ospiti di Casa Paese, saranno proprio loro i protagonisti della grande festa che attirerà amici da ogni angolo d'Italia». Un primo compleanno di cui parleremo anche a Dentro la Notizia, in onda per l'occasione eccezionalmente di sabato, alle ore 14:30 su LaC Tv. In diretta da Cicala l'inviata Rossella Galati, che avrà come ospite la fondatrice di Casa Paese Elena Sodano. In studio Pier Paolo Cambareri per ripercorrere questo primo anno di attività.

E il primo compleanno della struttura coincide con una nuova operazione di solidarietà: #ChiVinceDonaSempre è l'hashtag che accompagna la nuova raccolta fondi promossa dalla società editoriale Diemmecom e lanciata per rendere gli spazi esterni accoglienti e funzionali come il resto della struttura che ricrea al suo interno le attività del paese, tra cui il bar, la trattoria, il cinema, il fruttivendolo, l'ufficio postale e il tabacchino. L'obiettivo è realizzare piccoli viali alberati in cui passeggiare, che conducono a un giardino in cui, tra aiuole fiorite, alberi da frutto e area giochi, gli ospiti potranno godersi momenti di relax insieme ai parenti e agli amici a quattro zampe.

«Per raggiungere questo ulteriore traguardo che ci permetterà di assicurare ai nostri ospiti l'importante contatto con la natura - afferma Elena Sodano - abbiamo bisogno ancora una volta della generosità dei nostri amici, impavidi ottimisti, armati di tanta fiducia e speranza, proprio come noi, come il nostro team di psicologi, educatori, assistenti sociali, Oss, infermieri e volontari che affrontano la malattia dei nostri ospiti nella dimensione umana ed esistenziale, come le famiglie che si sono fidate delle nostre cure e ci hanno affidato i propri cari». Anche di questo parleremo a Dentro la Notizia, appuntamento dunque alle ore 14:30 su LaC Tv.

Dove guardare Dentro la Notizia

Dentro la Notizia va in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.