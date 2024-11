Nominato per l'Oscar per la migliore direzione artistica, sarà ospite del format condotto da Paola Bottero. Alle 20 su LaC

Gianni Quaranta è uno scenografo e art director italiano. È stato nominato per l'Oscar per la migliore direzione artistica e ha vinto il BAFTA Award per la miglior scenografia. Il regista e scenografo sarà protagonista della nuova puntata di vis-à-vis nel dialogo a due con Paola Bottero.

Come vederci

La Capitale vis-à-vis andrà in onda mercoledì 25 maggio alle 20, su LaC Tv, canale 11 del DTT, su LaC Sat, canale 411 TivùSat, sul canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.