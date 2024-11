L'episodio avvenuto a Copanello è stato segnalato dal presidente Coldiretti Calabria, Pietro Molinaro. Stupore tra i bagnanti

E’ estate per tutti, anche per gli animali selvatici. Nei giorni scorsi, un cinghiale si è spinto fino alla spiaggia di Copanello di Stalettì e si è poi immerso in mare per fare il bagno. Nella località catanzarese, sotto gli sguardi curiosi ed anche un pò spaventati dei bagnanti, è avvenuto lo stravagante episodio.

Lo ha comunicato il presidente della Coldiretti Calabria, Pietro Molinaro : «È incredibile: i cinghiali - ha commentato Molinaro - proliferano e tranquilli si fanno il bagno nella baia di Copanello, che forse da oggi possiamo ribattezzare “la baia dei cinghiali (porci)”, da dove partì Ulisse».

A giudizio di Molinaro si tratta di un'ulteriore testimonianza dell’urgenza di «intervenire per fermare una sciagura che da tempo si abbatte sulle colture agricole, con una perdita di reddito notevole per tutti gli operatori. Un fenomeno che negli ultimi dieci anni ha visto raddoppiare le presenze di cinghiali. Ora, come da tempo denunciamo, il pericolo provocato dalla presenza dei cinghiali si è trasferito nelle città e anche nelle località turistiche».