Antonio Menniti è stato eletto segretario aziendale Cisl Federazione Università Magna Graecia di Catanzaro. L’elezione è avvenuta ieri alla presenza del segretario generale nazionale della federazione Cisl Università Francesco De Simone Sorrentino, del segretario regionale Andrea Buccieri e del segretario provinciale Francesco Maurici.

L’assemblea ha eletto il nuovo segretario all’unanimità e lo stesso Menniti ha ringraziato tutti gli iscritti e ha accettato l’incarico con grande entusiasmo, impegnandosi di collaborare per il bene dell’Istituzione, degli associati e dei lavoratori: «Non ho promesse da farvi - ha dichiarato un pò emozionato Menniti - se non quella che impiegherò tutte le mie energie per essere all’altezza del compito che oggi mi assegnate, posso solo aggiungere che il sindacato trova infatti il suo senso autentico nella presenza sul luogo del lavoro, ma deve essere una presenza qualificata e costantemente aggiornata».

Il segretario provinciale Maurici ha ripercorso i successi della Federazione Cisl all’interno dell’Università ricordando in particolar modo la stabilizzazione di tutti i precari che è stata voluta fortemente dalla Cisl e da Francesco De Simone in particolare. «Spero che questo entusiasmo possa ridare un ulteriore slancio al nostro sindacato visto che sono state fatte diverse assunzioni all’Umg e sono certo che Antonio ci darà una grossa mano nell’essere da trait d’union tra i veterani e i nuovi assunti».

Successivamente il segretario generale De Simone ha preso la parola, nel corso della partecipata assemblea alla presenza di tutti i lavoratori del personale tecnico amministrativo dell’Umg, illustrando in maniera chiara il Ccnl che è stato approvato il 18 gennaio 2024 per gli anni di riferimento 2019-2021.

Purtroppo, da quanto si apprende, la situazione lavorativa nell’Università di Catanzaro trova forti limiti nel reclutamento effettuato negli anni scorsi, prevalentemente nella categoria B che ospita ben 105 lavoratori su 205 strutturati, pochi dipendenti in categoria C e funzionari quasi assenti. Tale situazione si è venuta a creare a seguito di una discutibile programmazione pluriennale che risulta non compatibile con l’organizzazione del lavoro che guardi ad un modello di Università futura che sfida l’internalizzazione.

Per tali motivazioni il Ccnl 19-21 fortemente voluto dalla federazione Cisl insieme alle altre organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, recepisce le innovazioni finalizzate alla valorizzazione del personale che operano nel mondo del lavoro delle istituzioni Universitarie e Afam. Per l’Università innanzitutto vi è un rafforzamento delle relazioni sindacali con l’abrogazione della precedente disciplina e l’introduzione di un nuovo articolato che distingue le materie di contrattazione, di confronto e di informazione, in modo dettagliato e completo e conferma il ruolo centrale della contrattazione integrativa nei luoghi di lavoro.

I lavoratori, saranno inquadrati nel nuovo ordinamento in base alla categoria di appartenenza, acquisendo come maturato economico la differenza tra il trattamento economico acquisito nel tempo per effetto della progressione economica nelle ex categorie e il nuovo trattamento di aerea. Nel nuovo ordinamento la progressione economica è stata semplificata.

Le posizioni economiche sono sostituite da “differenziali stipendiali” di eguale importo all’interno della medesima categorie, che saranno attribuiti mediante procedure semplificate attivata annualmente dall’amministrazione in relazione alle risorse disponibili del Fondo decentrato. Inoltre il nuovo ordinamento reintroduce la possibilità di effettuare progressioni di carriera, ammettendo fino al 30 giugno 2026 la possibilità di effettuare anche procedure per il passaggio all’Area superiore utilizzando anche risorse finalizzate dallo stesso CCNL nella misura fino allo 0,55% del monte salari 2018.