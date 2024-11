La Sicilia secondo la Coca Cola? Sembra la Calabria. Anzi, è proprio la Calabria. Sul sito italiano della multinazionale statunitense, c’è un focus sulla la famosa bibita gassata e la regione Sicilia: “Coca Cola, siciliana di fatto!”, con tanto d’invito a scoprire il perché. Ma la foto di sfondo che campeggia sulla pagina web in questione e quella del promontorio di Capo Vaticano, con la famosa spiaggia di Grotticelle, in provincia di Vibo Valentia. In primo piano, poi, un’elaborazione grafica con l’inconfondibile sagoma di una bottiglia di Coca Cola dalla quale emergono dei fichi d’india, diffusissimi anche in Calabria ma senza dubbio più coincidenti con l’identità siciliana.

Alla Sicilia non mancano certo spiagge meravigliose, a cominciare da quella famosissima di Mondello, ma a quanto pare a Coca Cola Italia sono rimasti così affascinati dalla bellezza della Costa degli dei da aver fatto un po’ di confusione. Poco male, per la Calabria è tutto grasso che (coca) cola.

Ma c’è anche chi non ha preso benissimo l’errore, come il vibonese Michele Mirabello, ex consigliere regionale, che sui social - con tanto di hashtag #vergogna - ha scritto: «Di ritorno da Catania, mi fermo in una nota Rosticceria messinese sul Viale Boccetta, e, mentre divoro un arancino, scopro, senza aver bevuto alcoolici (giuro!), ammirando una bella foto che campeggia al centro del locale, proprio dietro al banco, che per la "Coca Cola" Capo Vaticano si trova in Sicilia, e ne rappresenta l'immagine! Ecco come si svende un territorio. Siamo proprio caduti in basso!».