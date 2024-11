A dichiararlo il presidente del Cda della società che gestisce l’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione de LaC “I fatti in diretta”

Se la Sacal deciderà di partecipare al bando per la gestione dell'aeroporto dello Stretto e di Crotone, lo farà per rilanciare l'aeroportualità calabrese e certamente non per privilegiare uno scalo a scapito di altri. E' la sintesi di quanto affermato dal presidente del Cda di Sacal, la società che gestisce l'aeroporto internazionale di Lamezia, Massimo Colosimo, intervenendo telefonicamente, questo pomeriggio, nel corso della trasmissione "I fatti in diretta", in onda su LaC, che ha raccontato il crack della Sogas, società di gestione dello scalo reggino, indagando sulle responsabilità di un epilogo che mette a rischio la sopravvivenza stessa dell'infrastruttura.



Ospiti in studio il presidente della Provincia di Reggio Giuseppe Raffa e l'ex assessore regionale ai Trasporti Aurelio Chizzoniti, i quali hanno ribadito a Colosimo: "L'attendiamo a Reggio e non è una sfida, ma un invito". Chizzoniti, peraltro, ha paragonato la Sacal ad una nave che può salvare un naufrago, ovvero l'aeroporto dello Stretto, denunciando come proprio a Reggio si sia creando un "comitato ad opponendum" che "per mere ragioni campanilistiche" intende osteggiare l'approdo della Sacal.