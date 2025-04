VIDEO | Ad un certo punto del viaggio, a causa della nube, i passeggeri sono stati invitati a trasferirsi in fondo al treno. Le fiamme si sarebbero propagate quando il convoglio era in transito in una galleria nei pressi di Bagnara. Non ci sarebbero feriti

Panico e paura – in questi minuti – per un incendio che si è sviluppato sul treno regionale partito da Cosenza e diretto a Reggio Calabria.

Le fiamme si sarebbero innescate nel vano del motore elettrico di uno dei nuovi “Pop” acquistati di recente dalla Regione Calabria, e proprio nel momento in cui il convoglio stava attraversando la galleria nei pressi della stazione di Bagnara.

Sul treno, ancora fermo nella stazione tirrenica, nessuno ha capito cosa sia realmente accaduto, anche perché il personale di Trenitalia rimane abbottonatissimo sull’episodio.

Ad un certo punto del viaggio, i passeggeri sono stati invitati a trasferirsi tutti in fondo al treno a causa del fumo che nel frattempo si stava propagando nei vagoni, ma anche dell’impianto antincendio entrato in azione.

Al momento, quindi, non è chiara la dinamica e non si registrerebbero feriti per intossicazione da fumo.

In aggiornamento