Circa trenta persone sarebbero intervenute e avrebbero tentato di impedire ai militari di proseguire con i controlli. L’episodio in via degli Stadi, vicino al Marulla

Momenti di tensione in serata a Cosenza, in via degli Stadi a Cosenza. Da quanto si apprende, le forze dell’ordine avrebbero fermato un minore a bordo di uno scooter, scatenando poco dopo la reazione di parenti e amici che, scesi in strada, avrebbero accerchiato i militari presenti. Sul posto è intervenuta anche una volante della Polizia.

Intanto, sui social hanno iniziato a circolare alcuni video che mostrerebbero il caos scoppiato nella zona adiacente allo stadio “San Vito-Marulla”. In totale, una trentina di persone avrebbe tentato di impedire che i controlli continuassero. La tensione sarebbe proseguita anche davanti alla caserma dei carabinieri.