L'idea è quella di sviluppare forme di sostegno per individui fragili e valorizzare al contempo le risorse agricole della Calabria. Alla conferenza stampa tenutasi nell'azienda Statti di Lamezia Terme hanno preso parte anche le sorelle della presidente della Regione scomparsa prematuramente

Quaranta giovani ospiti di alcune case-famiglia e case accoglienza operanti in Calabria potranno accedere a percorsi di inclusione lavorativa e sociale all’interno di alcune aziende agricole. È il progetto "Coltiva la mente" presentato in conferenza stampa presso l'azienda Statti di Lamezia Terme dall’associazione Jole Santelli e rientrante nella legge regionale (n. 38 del 23 novembre 2022) che contempla iniziative in memoria della compianta governatrice.

L'idea è quella di sviluppare forme di sostegno per individui fragili che valorizzino al contempo risorse agricole ed ambientali della Calabria. I ragazzi, provenienti da tre strutture cosentine, una reggina ed un’altra catanzarese, frequenteranno per due mesi, una volta a settimana, le aziende agricole Torre di Mezzo di Castrovillari, la Lenti/Statti di Lamezia Terme e la Macrì di Gerace, con appositi tutor e relazione finale

La coltivazione della terra e la cura degli animali saranno strumenti preziosi per costruire il recupero psicofisico dell’individuo. Molteplici sono i campi di attività che legano il mondo agricolo alle competenze del sociale, dell’educazione e della formazione; le specificità del mondo dell’agricoltura –spazi, tempi, cicli biologici e stili di vita – possono essere declinati come strumenti di inclusione, interazione, socializzazione e formazione. Al termine del progetto “Coltiva la mente” sarà redatta una relazione volta a illustrate la funzione terapeutica, riabilitativa e di inclusione sociale.

Alla conferenza stampa hanno preso parte Roberta e Paola Santelli, i rappresentanti delle case famiglia/accoglienza di Celico e Lamezia Terme (le altre sono a Castrovillari, Cosenza e Caulonia), l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo ed i titolari della tre aziende agricole, Fulvia Caliguri, Francesco Macrì e Alberto Statti.